Siendo hispanos objetivo de los ladrones

El jefe de Hazlehurst, Byron Swilley, advierte a los hispanos en el área que ha habido una escalada en los robos a mano armada contra ellos. Insta a los ciudadanos a tomar precauciones especiales, especialmente durante la noche, y compartir esto con cualquier persona que conozca. Si tiene alguna pregunta o desea informar sobre un incidente, llame al Departamento de Policía de Hazlehurst al 601-894-1181.

Hazlehurst Chief Byron Swilley is warning Hispanics in the area that there has been an escalation in armed robberies targeting them. He urges citizens to take special precautions, especially at night, and to please share this with anyone you know. If you have any questions, or wish to report an incident, please call the Hazlehurst Police Department, 601-894-1181.